Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt, Mjölbystraße - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, kam es in Bad Bramstedt zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mjölbystraße. Unbekannte Täter hatten versucht, über die rückwärtige Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Die Bewohner des Hauses bemerkten die Tat am Abend und konnten den betreffenden Zeitraum auf 07:30 Uhr bis 19:20 Uhr eingrenzen, in das Haus gelangten die Einbrecher nicht.

Täterhinweise liegen den Ermittlern bislang nicht vor. Vor diesem Hintergrund bittet das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei Pinneberg um Zeugenhinweise an die 04101-2020, sollten im Bereich nahe des Tatortes um Stormarnring und Holsatenallee sowie des dortigen Wanderweges zur Hamburger Straße verdächtige Personen beobachtet worden sein.

