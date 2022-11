Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Auseinandersetzung auf dem Heimweg

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.11.2022 kam es gegen 3.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung an der Telgter Straße in Milte, bei der ein junger Mann leicht verletzt wurde. Der alkoholisierte 23-Jährige befand sich mit zwei Freunden auf dem Heimweg von einer Party und es kam zum Streit mit weiteren Personen. Plötzlich wurde der 23-Jährige geschlagen und stürzte zu Boden. Sein gleichaltriger Freund eilte ihm zu Hilfe und erhielt ebenfalls einen Schlag. Zu den Tätern gibt es kaum Hinweise, möglicherweise heißt einer der unbekannten Beteiligten Jan. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Warendorfer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Hinweise zu den unbekannten Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

