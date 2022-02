Polizei Köln

POL-K: 220223-2-K- Fußgängerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochmorgen (23. Februar) gegen 9 Uhr hat ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Kreuzung Venloer Straße/Neptunstraße in Ehrenfeld mit seinem Kleintransporter eine 65 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 49-Jährige erlitt einen Schock.

Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sichern derzeit am Unfallort die Spuren und gehen ersten Hinweisen nach, dass der IVECO-Fahrer möglicherweise bei "Rot" in die Kreuzung eingefahren ist. (al/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell