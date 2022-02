Polizei Köln

POL-K: 220222-4-K Kölnerin nach Frontal-Aufprall im Rettungshubschrauber zur Klinik geflogen

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (22. Februar) gegen 13.30 Uhr ist eine 70 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo auf der Zaunhofstraße zwischen Köln-Meschenich und -Immendorf beim frontalen Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 21-Jährigen schwer verletzt worden. Die Seniorin wurde von der Feuerwehr aus ihrem zerstörten Fahrzeug geschnitten und im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Golf-Fahrer fuhr im Rettungswagen ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Köln sperrte die Zaunhofstraße komplett und entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam. Zeugenangaben zufolge war der 21-Jährige zuvor in Richtung Meschenich unterwegs. Bei einem Überholmanöver sei der Golf auf die Gegenspur geschleudert und mit dem entgegenkommenden Polo der Rentnerin kollidiert. (cg/de)

