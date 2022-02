Polizei Köln

POL-K: 220222-1-LEV Raubüberfall auf Getränkemarkt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt am Montagabend (21. Februar) in Leverkusen-Manfort sucht die Polizei einen maskierten, etwa 1,75 Meter großen und schlanken Mann. Zur Tatzeit trug der etwa 20 Jahre alte Unbekannte eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und grüne Schuhe mit orangefarbenen Adidas-Streifen. Gegen 19.30 Uhr soll der Unbekannte das Geschäft auf der Stixchesstraße mit einem Messer in der Hand betreten haben und den im Kassenbereich sitzenden Angestellten (18) zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Seine Beute verstaute er in einer blauen Mülltüte und flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Ring.

Hinweise zu dem Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell