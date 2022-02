Polizei Köln

POL-K: 220221-7-K Schwere Schnittverletzung nach Angriff am Wiener Platz - bärtiger Tatverdächtiger mit schwarz-rot-kariertem Hemd flüchtig

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Am Montagnachmittag (21. Februar) hat ein laut Zeugenangaben circa 35 Jahre alter, kräftiger Mann gegen 16 Uhr einen Kontrahenten bei einer Auseinandersetzung in der KVB-Zwischenebene Wiener Platz in Köln-Mülheim niedergestochen. Der Angreifer, der ein schwarz-rot-kariertes Hemd, eine dunkle Hose und eine schwarze Jacke mit Kapuze trug, flüchtete nach der Tat über die Platzfläche und durch die Stadtbahnunterführung in Richtung Bachstraße. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung fuhr den Schwerverletzten in eine Klinik. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Angreifer noch mindestens zwei weitere Personen unter anderem durch Schläge leicht verletzt haben. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Das Kriminalkommissariat 11 bittet dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

