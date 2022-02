Polizei Köln

POL-K: 220221-6-K Mutmaßlicher Räuber sticht Kölner in Oberschenkel - Polizisten legen Tourniquet an - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.-20. Februar) soll an der Edisonstraße in Köln-Ostheim ein 55 Jahre alter Kölner von einem Unbekannten mit einem abgeschlagenen Flaschenhals attackiert worden sein. Gegen 23.40 Uhr, so der Verletzte später gegenüber Polizisten, habe ihn der Mann zur Herausgabe seines Bargelds aufgefordert. Als er sich weigerte, habe der Räuber ihn mit dem Flaschenhals in den Oberschenkel gestochen und sei ohne Beute geflüchtet. Im Rahmen der Ersthilfe legten die Polizisten dem Geschädigten eine Aderpresse an und übergaben den Verletzten an eine Rettungswagenbesatzung, die ihn in eine Klinik fuhr. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/rr)

