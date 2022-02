Polizei Köln

POL-K: 220223-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff am Wiener Platz

Köln (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung Ziffer 7 vom 21. Februar

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am Wiener Platz fahndet eine Mordkommission der Kripo Köln nach einem ca. 35 Jahre alten, kräftigen Mann, dem vorgeworfen wird, im Verlauf einer Auseinandersetzung am Montag (21. Februar) einem 55-Jährigen eine schwere Schnittverletzung zugefügt zu haben. Der mit schwarz-rot-kariertem Hemd, dunkler Hose, weißen Sneakers und grauer Mütze bekleidete Angreifer war anschließend in Richtung Bachstraße geflüchtet. Der Verletzte wurde noch am Montagabend in einer Klinik operiert. Die Kripo Köln sicherte Spuren am Tatort und führte erste Zeugenvernehmungen durch.

Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/97

Aktuelle Erkenntnisse/ Zeugensuche:

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hatte der Tatverdächtige mindestens zwei weitere Männer mit Schlägen attackiert. Darüber hinaus bemerkte ein Zeuge einen in der KVB-Linie 18, Fahrtrichtung Innenstadt sitzenden Mann mit einer Schnittverletzung am Kopf, die nach Einschätzung der Mordkommission ebenfalls dem Tatgeschehen zuzuordnen sein dürfte. Zudem ist inzwischen bekannt, dass der Tatverdächtige unmittelbar vor der Tat am Tatort mit einem Mann gesprochen hat. Dieser trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Polo Club" und eine Krawatte. Zudem hatte er eine Tasche dabei. Dieser Zeuge, mögliche weitere Tatzeugen sowie der unbekannte Verletzte aus der Linie 18 werden dringend gebeten, sich über Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cg/de)

