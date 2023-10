Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses - Kriminalpolizei such Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) ist es um 01:15 Uhr zu einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Prunstwiete gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg vom 10.10.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/5622189

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache noch unklar.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Brandortes beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der der E-Mail SG1.Norderstedt.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

