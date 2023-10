Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek/Pinneberg/Rellingen - Verkehrskontrollen durch das Polizeirevier Pinneberg

Bad Segeberg (ots)

Der Brennpunktdienst des Polizeireviers Pinneberg führte am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, an verschiedenen Orten im zuständigen Revierbereich mehrere Verkehrskontrollen durch.

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche statt, wobei in erster Linie der Schwerpunkt auf "Ablenkung im Straßenverkehr" gesetzt wurde. In einem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr wurden Kontrollen in der Gemeinde Halstenbek an der Kreuzung Lübzer Straße/Bickbargen sowie in der Dockenhudener Chaussee durchgeführt. Des Weiteren kontrollierten die Einsatzkräfte in Rellingen in der Eichenstraße und in Pinneberg in der Rellinger Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden insgesamt 250 Fahrzeuge kontrolliert, wobei 59 Fahrzeugführer während der Fahrt ein elektronisches Gerät (u.a. Handy) in vorschriftswidriger Weise benutzten. Darüber hinaus wurde in 29 Fällen festgestellt, dass Fahrzeuginsassen nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

