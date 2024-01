Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Parteibüros im Kreis Viersen beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Mönchengladbach (ots)

In Kempen wurden am frühen Montagmorgen, 8. Januar, die Parteibüros von SPD, FDP und B90/Die Grünen mit Farbe beschmiert. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei einen 30-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr ging die Polizei in Kempen dem Hinweis eines Zeugen nach, der eine verdächtige Person auf der Peterstraße beobachtet hatte. Dabei handelte es sich um einen 30-jährigen Kempener, der kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Bei ihm fanden die Beamten Sprühfarbe und Flugblätter. Parallel dazu stellten weitere Einsatzkräfte fest, dass die Parteibüros von SPD, FDP sowie von B90/Die Grünen mit Farbe beschmiert worden waren und jemand Flugblätter an die Fassade geklebt hatte.

Die Beamten stellten die Gegenstände daraufhin sicher und nahmen den 30-Jährigen mit zur Polizeiwache, wo seine Identität überprüft wurde und ein Alkoholtest positiv verlief. Der Mann kam in eine Ausnüchterungszelle.

An der Hauptstraße in Viersen meldeten Anwohner wenig später, gegen 7 Uhr, eine Sachbeschädigung am Parteibüro der Grünen. Hier hatten Unbekannte die Fenster mit Farbe beschmiert und Gülle vor dem Gebäude zurückgelassen.

Zuständigkeitshalber hat der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Dabei gehen die Ermittler auch der Frage nach, ob ein Zusammenhang zu den landesweit stattfindenden "Bauernprotesten" besteht. (et)

