POL-MG: 93-jährige Rheydterin von falschem Wasserwerker bestohlen

Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend, 6. Januar, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Erfurter Straße verschafft und Bargeld gestohlen. Ein Ehepaar aus Holt meldete der Polizei gegen 23.40 Uhr am Samstagabend einen Einbruch in ihr Haus an der Erfurter Straße. Ermittler der Kriminalpolizei stellten am Tatort fest, dass Unbekannte die Tür zur Terrasse eingeschlagen hatten und so ins Haus eingedrungen waren. Drinnen hatten die Täter ...

mehr