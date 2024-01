Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 19-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagnachmittag, 5. Januar, hat ein alkoholisierter Mann an der Hindenburgstraße Passanten beleidigt und eine Frau sexuell belästigt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Gegen 15.30 Uhr fiel ein 19-Jähriger an der Hindenburgstraße auf, da er nach Zeugenaussagen in einem Kaufhaus Einkaufende beleidigte und kurz darauf vor dem Geschäft Passanten anpöbelte. Der Randalierer stieg dann in einen Bus der NEW ein. Hier beleidigte er mehrere Fahrgäste und belästigte eine 20-Jährige.

An der nächsten Haltestelle wurde der 19-Jährige bereits von einer Streifenwagenbesatzung erwartet, die ihn in Gewahrsam nahm. Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten, die aber ebenso unverletzt blieben wie der Randalierer. Auf der Polizeiwache fiel ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen positiv aus, woraufhin ein Amtsarzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Am Morgen des nächsten Tages wurde der Mann aus der Ausnüchterungszelle entlassen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Widerstands gegen Polizeibeamte. (et)

