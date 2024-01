Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brand im Stadtteil Waldhausen - Ermittler und Sachverständige haben den Brandort untersucht

Mönchengladbach (ots)

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach schon berichtete, hat es am Freitagmorgen, 5. Januar, gegen 4.40 Uhr einen Brand in einem Wohnhaus an der Straße Am Ringerberg gegeben. Zwei Personen konnten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Eine 74-Jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung galt zunächst als vermisst und konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden.

Brandermittler der Polizei Mönchengladbach und ein Sachverständiger für Brandursachenermittlung haben am Freitag den Brandort untersucht.

Brandursächlich ist ein technischer Defekt eines Elektrogeräts in der Erdgeschosswohnung. Eine vorsätzliche Brandstiftung konnte ausgeschlossen werden. (jl)

Zur Pressemitteilung der Feuerwehr Mönchengladbache: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5685397

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell