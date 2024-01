Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Odenkirchen: 8-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 4. Januar, kam es an der Straße Burgfreiheit zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge auf einem Tretroller mit dem Pkw einer 41-Jährigen zusammenstieß. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht.

Gegen 16.15 Uhr fuhr eine 41-jährige Anwohnerin an der Straße Burgfreiheit mit ihrem Auto aus einer Hauseinfahrt. Zur gleichen Zeit war ein 8-Jähriger auf einem Tretroller auf dem Gehweg in Richtung Kölner Straße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und der Autofahrerin, wobei der 8-Jährige stürzte.

Eintreffende Rettungskräfte untersuchten den Jungen am Unfallort und übergaben ihn anschließend in die Obhut seiner Mutter. Eine Behandlung war nicht nötig. (et)

