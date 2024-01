Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt 18-jährige Diebe auf frischer Tat - Festnahme

Mönchengladbach (ots)

Zwei junge Männer sind am Donnerstagabend, 4. Januar, mit einem gestohlenen Transporter in ein Firmengelände am Dohrweg eingebrochen. Nach einem kurzen Fluchtversuch stellten Einsatzkräfte die Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die beiden Männer mit dem Transporter gegen 23.30 dem Firmengelände. Dort fuhren sie dann mit dem Fahrzeug gegen ein Tor und drückten es ein. Auf diese Weise gelangten sie in den hinteren Bereich der Anlage. Anschließend luden sie dort abgestelltes Firmeneigentum in den Transporter und entfernten sich mit dem Fahrzeug von dem Gelände. Im Bereich einer nahen Sackgasse wendeten sie. In dem Moment verstellten alarmierte Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen den Ausgang der Straße. Die Tatverdächtigen versuchten im Anschluss die Einsatzfahrzeuge zu umfahren und kollidierten dabei mit einer Laterne.

Die Polizei nahm die beiden Männer, bei denen es sich um zwei 18-Jährige handelt, daraufhin vorläufig fest und brachte sie zur Wache. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Transporter von einem anderen Firmengelände entwendet worden war. Die Beamten entließen die beiden Männer im Anschluss an die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Gegen sie wird unter anderem wegen schweren Diebstahls ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell