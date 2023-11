Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kostengünstige Abzüge

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Eine Mitarbeiterin eines Drogeriegeschäftes in der Saasaer Straße informierte am Montagmittag die Polizei. Grund hierfür war, dass zwei männliche Kunden das Entgelt für die erworbenen Waren nicht entrichten wollten. Die beiden Männer, 17 und 26 Jahre, druckten an einem Fotoautomaten Bilder im Wert von gut 130,- Euro sowie knapp 20,- Euro aus. An der Kasse jedoch wollten diese nur den geringeren Betrag begleichen. Auf ihr Vorhaben angesprochen, änderte sich nichts an dem Bezahlwillen. Aufgrund dessen müssen sich beide Männer nunmehr strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell