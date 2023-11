POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Mainz (ots) - Unbekannte Täter schlugen am frühen Abend des 16.11.2023 bei einem abgestellten PKW in der Goldenluftgasse die Seitenscheibe ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Handtasche, die sowohl persönliche Dokumente der Geschädigten, als auch ein hochpreisiges Tablet und Kopfhörer enthielten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131/653045 E-Mail: ...

