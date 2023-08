POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hövels (ots) - Am 18.08.2023, gegen 14:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die B 62 in der Ortslage Hövels in Richtung Wissen. Im Verlauf der Strecke musste der Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein 19-jähriger nachfolgender Fahrzeugführer fuhr aufgrund mangelndem Abstand auf das haltende Fahrzeug auf. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen; an beiden Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

