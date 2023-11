Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Handy nach Missbrauch von Notrufen sichergestellt

Mainz (ots)

Am gestrigen Tag rief ein 34-jähriger Mainzer innerhalb von einer Stunde 66 Mal den polizeilichen Notruf an, um mitzuteilen, dass er seine Kinder sehen wollte. Trotz der wiederholten Aufforderung, dies zu unterlassen, war der Mann nicht einsichtig, sodass letztlich über eine Anruferfeststellung seine Identität ermittelt wurde und der Mann von einer Polizeistreife aufgesucht wurde. Die traf den 34-jährigen, der stark alkoholisiert war, tatsächlich an seiner Wohnanschrift an und versuchte erneut, ihn davon abzubringen, mit seinem Anliegen den polizeilichen Notruf zu blockieren. Da der Mann keine Einsicht zeigte musste zur Verhinderung weiterer Straftaten sein Mobiltelefon vorläufig sichergestellt werden. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Missbrauches von Notrufen.

