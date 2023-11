Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bagger und hochwertiges Werkzeug von Baustellengelände entwendet

Zornheim (ots)

Von einem Baustellengelände in Zornheim wurden im Zeitraum vom 09.11.2023-16.11.2023 sowohl ein Bagger als auch mehrere hochpreisige Werkzeuge aus einem Baucontainer entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich augenscheinlich durch Öffnen eines Bauzaunes, der mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert war, Zutritt zu dem Baustellengelände und brachen anschließend auch das Schloss des dort befindlichen Baucontainers auf. Bei dem entwendeten Bagger handelt es sich um ein weißes Fahrzeug mit blauem Firmenlogo. Der entstandene Schaden dürfte auf eine mittlere fünfstellige Summe hinauslaufen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem o.a. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Baustelle am neuen Sportplatz in Zornheim gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell