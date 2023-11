POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, "echter" Stromableser, umsichtiger Nachbar

Mainz-Drais (ots) - Dienstag, 14.11.2023 In Mainz-Drais kam es am gestrigen Dienstag in den Nachmittags- bzw frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße am Römerquell. Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten vermutlich die früh einsetzende Dunkelheit und Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten nach derzeitigem Kenntnisstand unbemerkt ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. ...

mehr