LPI-EF: Wassercontainer gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 34-jähriger Mann wurde bei einem Straßenbahnunfall in Erfurt verletzt. Der Skoda-Fahrer war an der Ampelkreuzung Nordhäuser Straße / Moskauer Straße zur Seite gefahren, um einem Rettungswagen Platz zu machen. Dadurch hatte der Autofahrer allerdings die Ampel nicht mehr im Blick. Als der Mann schließlich abbog, übersah er eine Straßenbahn, die von hinten an ihm vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Skoda und der Tram. Dabei wurde der ...

