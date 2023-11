Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Drais, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Drais (ots)

Dienstag, 14.11.2023

In Mainz-Drais kam es am gestrigen Dienstag in den Nachmittags- bzw frühen Abendstunden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße am Römerquell.

Der oder die bislang unbekannten Täter nutzten vermutlich die früh einsetzende Dunkelheit und Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten nach derzeitigem Kenntnisstand unbemerkt ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Sämtliche Räumlichkeietn im Inneren wurden durch die unbekannten Täter nach Geld und Wertgegenständen durchsucht, diverse Gegenstände wurden entwendet. Durch die Mainzer Kriminalpolizei wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert. Der Tatzeitraum kann auf 16.45 - 18.15 Uhr eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und in oben genannten Zeitraum in Mainz-Drais Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell