Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Verdächtige Personen in Ingelheim vorläufig festgenommen

Ingelheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 00:30 Uhr wurden durch Einsatzkräfte der PI Ingelheim drei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen. Zuvor war ein Mann von einem Anwohner dabei beobachtet worden, wie er sich auffällig in dessen Garten aufhielt und von der Terrasse aus in das Gebäudeinnere schaute.

Nachdem der Mann durch den Anwohner hierbei bemerkt worden war und daraufhin flüchtete, sah der Anwohner ein Auto mit mehreren Insassen wegfahren, welches kurz darauf kontrolliert werden konnte. Der Fahrer sowie die zwei Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der weiße Hyundai mit Wiesbadener Kennzeichen als gestohlen gemeldet war.

Ob die Männer möglicherweise für Einbrüche oder weitere Straftaten in der Umgebung verantwortlich sind, ist nun ebenso Gegenstand der Ermittlungen, wie die Frage, wer das Auto entwendet hat. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden zwei der drei Verdächtigen entlassen. Gegen den Dritten bestand ein Haftbefehl und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

