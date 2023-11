POL-PPMZ: Mainz - Instagramaccount teilt Verschwörungstheorien

Mainz-Ebersheim (ots) - Am Donnerstag den 09.11.2023 kam es in den Nachmittagsstunden in Mainz-Ebersheim zur Beschädigung mehrerer Stolpersteine. In der Schulrat-Spang-Straße vor der Hausnummer 2 wurden die drei Steine, die dort zum Gedenken an die jüdischen Bewohner und deren Schicksal verlegt sind, durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe verunreinigt. ...

mehr