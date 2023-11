POL-PPMZ: Mainz, 11.11. - Menschen feiern friedlich - hoher Aufwand für Polizei zur Gewährleistung der Sicherheit

Mainz (ots) - Während der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochabend, in der Mombacher Straße in Mainz, ist der Polizei bekannt geworden, dass bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte Videoaufnahmen des Unfallgeschehens ins Netz gestreamt wurden. Zum Schutz der ...

mehr