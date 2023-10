Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer - Tasereinsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (19.10.2023), gegen 20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Randalierer in einen Supermarkt in der Eschenbachstraße gerufen. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeikräfte den 50-jährigen Randalierer kontrollieren. Der Mann war stark alkoholisiert und aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt werden. Als der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, wehrte er sich derart, dass die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) einsetzen mussten. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustandes im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell