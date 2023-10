Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor möglichen Betrügern am Telefon

Ludwigshafen (ots)

Eine 77-jährige Ludwigshafenerin erhielt am Mittwochmorgen (18.10.23) gegen 09:45 Uhr einen Anruf von einer vermeintlichen Sachbearbeiterin des Statistischen Bundesamtes. Unter dem Vorwand einer angeblichen Volkszählung erfragte die Frau persönliche Daten sowie die Wohnverhältnisse der Rentnerin. Da der 77-Jährigen der Anruf jedoch verdächtig vorkam, beendete sie schließlich das Telefonat und meldete den Vorfall der Polizei. Ein Sachschaden entstand der Frau nicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbedachter Weitergabe persönlicher Daten wie Name, Anschrift, Bankdaten am Telefon. Betrüger tätigen solche Anrufe oftmals gezielt, um Daten zu sammeln und damit weitere Straftaten zu begehen. Geben Sie Daten nur dann Preis, wenn Sie wirklich sicher sind, mit wem Sie gerade sprechen und dass ihre Daten nicht missbräuchlich verwendet werden.

