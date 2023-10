POL-PPRP: Fußgängerin beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (18.10.2023, gegen 4:30 Uhr) fuhr ein 39-jähriger Ludwigshafener auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad an einem Parkplatz in der Dessauer Straße vorbei. Als er das Klirren einer Scheibe hörte, hielt er an und bemerkte einen unbekannten Mann. Dieser war gerade dabei, die Scheibe eines Fahrzeuges einzuschlagen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, ...

