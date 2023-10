Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Autoaufbruch gestört

Ludwigshafen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (18.10.2023, gegen 4:30 Uhr) fuhr ein 39-jähriger Ludwigshafener auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad an einem Parkplatz in der Dessauer Straße vorbei. Als er das Klirren einer Scheibe hörte, hielt er an und bemerkte einen unbekannten Mann. Dieser war gerade dabei, die Scheibe eines Fahrzeuges einzuschlagen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser von dem Auto abließ und auf ihn zuging. Als der Ludwigshafener mit seinem Handy ein Foto des Unbekannten machen wollte, forderte dieser ihn unter Vorhalt eines Taschenmessers auf, sein Handy auf den Boden zu legen und drohte ihm. Als der Zeuge der Aufforderung folgte, nahm der Unbekannte das Mobiltelefon im Wert von ca. 450 Euro an sich und flüchtete. Verletzt wurde der 39-jährige nicht.

Der Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass der Täter schätzungsweise 18-25 Jahre alt war, ca. 1,70m groß, dunkelhäutig und bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover. Außerdem sprach er gebrochenes Deutsch.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

