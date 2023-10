Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Gemeindehaus

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Sonntag (16.10.23, 18:15 Uhr) und Montag (17.10.23, 12:00 Uhr) versuchten Unbekannte ein Gemeindehaus in der Ludwig-Börne Straße aufzubrechen. Nach ersten Ermittlungen betraten die Täter die Räumlichkeiten jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Haben Sie zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in der Ludwig-Börne-Straße gemacht? Gerade Kennzeichen auffälliger Fahrzeug sind für die Polizei in diesem Zusammenhang von Interesse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell