Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ mittels Radlader Gebäude beschädigt +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 19.07. auf den 20.07.2023 hat eine unberechtigte Person einen Radlader in Betrieb genommen. Dieser gehörte zu einer Baustelle am Fliegerhorstgelände in Oldenburg. Mit diesem Radlader wurden Fassadenelemente einer dortigen Halle beschädigt. Es wurden Fenster und davor montierte Zaunelemente eingedrückt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen der unbefugten Ingebrauchnahme von Fahrzeugen und wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des ehemaligen Fliegerhorst gemacht haben, werden gebeten sich unter der 0441-790-4115 zu melden.

(+937545)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell