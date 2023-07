POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Schmuckdiebstahl aus Wohnung++

Oldenburg (ots) - In den Morgenstunden des 19.07.2023 werden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. In der Cloppenburger Straße brach ein unbekannter Täter in ein Schnellrestaurant ein. Im nahegelegenen Alter Postweg wurde in eine Gaststätte eingebrochen. Um 04.30 Uhr konnten Anwohnende beobachten, wie eine dunkel gekleidete und vermummte Person eine Fensterscheibe eines Schnellrestaurants an der Cloppenburger Straße ...

