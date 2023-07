Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tageswohnungseinbruch in Kreyenbrück - Hinweis auf kriminalpolizeiliche Beratung +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher brach am 19.07.2023 in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofsallee ein. Am späten Nachmittag warf er mit einem Zierstein die Verglasung der rückwärtigen Kellertür ein. Anschließend betrat der Täter das Wohnhaus und entwendete unter anderem Schmuck mit unbekanntem Wert. Er flüchtete unerkannt durch die Terrassentür.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der 0441-790-4115 in Verbindung zu setzen.

Zum Schutz vor Einbrüchen bietet die Polizei Präventionsberatungen an. Die Kontaktdaten erhalten Sie an jeder Polizeidienststelle. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hält im Friedhofsweg 30 in 26121 Oldenburg (Oldb) eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle vor. Kontakt zu den besonders geschulten Präventionsbeauftragten erhalten Sie unter der E-Mailadresse: bfk@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

Weiterführende allgemein Informationen erhalten Sie auf der Website: www.polizei-beratung.de

