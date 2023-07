POL-OL: +++ zwei Einbrüche in Gastronomiebetriebe +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Montag, den 17.07. auf Dienstag, den 18.07.2023 brach ein unbekannter Einbrecher in die Grundschule in der Harlingerstraße in Bürgerfelde ein. Auf bislang unbekannte Art und Weise zerstörte der Täter ein Fensterelement der Eingangstür und konnte diese dadurch öffnen. Anschließend zerstörte er weitere Verglasungen im Gebäude, wodurch der Täter in Büros und Lagerräume gelangte. ...

