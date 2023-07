Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Diebstahl aus Wohnhaus in Augustfehn+++

Oldenburg (ots)

Am Do., 20.07.23, gg. 16.30 Uhr, gelangen zwei unbekannte Täter in Augustfehn, Hauptstraße Ecke Hullmannsweg, über eine rückwärtige, vermutlich unverschlossene Tür in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares und entwenden nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und eine Geldbörse. Anschließend flüchten die Täter über ein hinteres Grundstück und werden hierbei noch kurz von den Nachbarn gesehen. Die geschädigten Bewohner des Hauses sind zu diesem Zeitpunkt vor dem Haus mit Gartenarbeiten beschäftigt. Die beiden männlichen Täter sollen südländischen Typs sein. Einer der Täter wird als athletisch beschrieben. Der andere Täter soll korpulent sein, mit dunklen kurzen Haaren und Stoppelbart. Ferner soll er mit einer kurzen Hose und einem beigefarbenen T-Shirt bekleidet gewesen sein und orange/rosafarbene Umhängetasche getragen haben. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Sachverhalt am selben Nachmittag in Bad Zwischenahn / Rostrup. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 erbeten. (941439)

