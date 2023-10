POL-PPRP: Mehrere Fahrräder gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 17.10.23. 16:30 Uhr und dem 18.10.23, 08:30 Uhr kam es in der Eschenbachstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter brachen einen Baucontainer auf und entwendeten daraus u.a. Bargeld in Höhe von 500 Euro. Haben Sie zum Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Eschenbachstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

