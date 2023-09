Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuge überrascht mutmaßlichen Einbrecher

Plettenberg (ots)

Ein Anwohner beobachtete am Mittwochabend, gegen 21:55 Uhr, einen Mann der sich auffällig vor einem Wohnhaus aufhielt. Als er den Mann ansprach, rannte dieser sofort in Richtung Stadtmitte weg. Wie sich herausstellte hatte der Unbekannte zuvor offenbar an der Haustür gehebelt. Der Flüchtige wird als männlich, Mitte 30 und mit normaler Statur beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze auf und trug einen Bart. Seine schwarze Jogginghose hatte zudem weiße Streifen an den Seiten. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Plettenberg 02391/9199-0 entgegen. (schl)

