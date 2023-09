POL-MK: "Handykontrollen" im Stadtgebiet Lüdenscheid

Lüdenscheid (ots) - Vermutlich über ein offenstehendes Fenster stiegen unbekannte Diebe im Verlauf der letzten Woche in einen Klassenraum der Hauptschule am Stadtpark ein. Aus dem Zimmer stahlen sie zwei Gitarren und ein E-Schlagzeug. Hinweise zum Verbleib der Instrumente und zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

