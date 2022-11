Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schmierfinken auf frischer Tat ertappt

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstag gegen 19.15 Uhr zwei Personen am Sonnenbüchel, welche ein Gebäude des Bildungszentrums mit einem Symbol beschmierten, und alarmierte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten eine 18 Jahre alte Frau und einen 16-jährigen Jugendlichen fest, welche für die Schmierereien verantwortlich sein dürften. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Ravensburg

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Jugendlichen in Zug aufgegriffen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 16-Jähriger rechnen, nachdem Polizeibeamte ihn am Dienstag gegen 20.15 Uhr in einem Zug am Bahnhof kontrollierten. Der Jugendliche stand mutmaßlich unter Einfluss von Drogen, als er sich gegen die polizeiliche Kontrolle erheblich wehrte und die Beamten beleidigte. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Jugendlichen fest. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer erziehungsberechtigten Person übergeben. Nun muss er mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen rechnen.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend einen BMW auf einem Parkplatz in der Brühlstraße touchiert. Mutmaßlich beschädigte der Unbekannte das geparkte Fahrzeug beim Ausparken und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Am BMW entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die insbesondere zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Leutkirch, Diepoldshofen

Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen eines Einbruchs, nachdem ein unbekannter Täter am heutigen Morgen gegen 2.15 Uhr in ein Gebäude im Postgässle eingestiegen ist. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schlüsselbund mit einem Pkw-Schlüssel. Der Täter öffnete daraufhin das Fahrzeug vor dem Haus, entwendete daraus aber nichts. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Außerdem wurden die Ermittlungen wegen eines Diebstahls aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter gegen 3.30 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug in der Achtalstraße gestohlen hat. Der Wert des entwendeten Pkw wird auf 5.000 Euro beziffert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aitrach

Fahrradfahrerin verunfallt

Eine 46-jährige Fahrrad-Lenkerin verunfallte am Dienstagnachmittag auf einem Radweg in Fahrtrichtung Pfänders. Die Frau stürzte aus noch ungeklärter Ursache von ihrem Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Fahrradfahrerin und brachte sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Rad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Weingarten

Radfahrer stoßen zusammen

Mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen ist eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Ravensburger Straße. Die Zweiradlenkerin war in Richtung Weingarten unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie den 22 Jahre alten Pedelec-Lenker, der links neben ihr fuhr, und prallte seitlich mit diesem zusammen. Während der 22-Jährige unverletzt blieb, erlitt die Unfallverursacherin durch die Kollision leichte Verletzungen. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Berg

Unfall nach rücksichtslosem Überholmanöver - Lkw-Lenker gesucht

Gegen eine 20 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ermittelt die Polizei, nachdem diese am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der B32 zwischen Staig und Weingarten einen vorausfahrenden Opel trotz Gegenverkehrs überholt hat. Die 20-Jährige brach trotz des entgegenkommenden Lkw ihren Überholvorgang nicht ab und scherte noch vor dem vollständigen Überholen wieder ein. Dabei touchierte sie den Opel vor ihr an der vorderen Stoßstange und verursachte einen Schaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Der 65 Jahre alte Opel-Lenker wurde dadurch abgedrängt und fuhr in den Straßengraben. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun gegen die 20-Jährige. In diesem Zusammenhang wird der entgegenkommende Lkw-Fahrer gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 als Zeuge des Vorfalls zu melden.

Wolfegg

Auto überschlägt sich

Mit seinem Pkw überschlagen hat sich ein Autofahrer am frühen Mittwoch kurz nach 3 Uhr auf der Landesstraße zwischen Röthenbach und Grund. Der 34-jährige Lenker wich eigenen Angaben zufolge während der Fahrt einem Fuchs aus und kam dabei ins Schleudern. Er kam mit seinem Mazda von der Straße ab, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich bei der Kollision nicht. An seinem Pkw entstand indes wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell