Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Ailingen

Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen - Zeugen gesucht

Junge Männer haben einer 78-jährigen Frau am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr den Geldbeutel aus dem Einkaufskorb gestohlen. Die Frau wurde auf dem Parkplatz von den drei Tatverdächtigen angesprochen, nachdem sie das Lebensmittelgeschäft in der Bodenseestraße verlassen hatte. Dabei griffen diese in den Korb der Seniorin, entnahmen das Portemonnaie in dem sich ein zweistelliger Eurobetrag und diverse Dokumente befanden und suchten im Anschluss das Weite. Ein unbekanntes Pärchen wurde auf den Diebstahl aufmerksam und kam der 78-Jährigen zur Hilfe. Die Tatverdächtigen werden als etwa 15 Jahre alt, rund 150 - 160 cm groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Einer der Jugendlichen war mit einer dunkelgelben Jacke, seine Begleiter mit einer grünen Jacke bekleidet. Zeugen des Diebstahls, insbesondere das hilfsbereite Paar, und Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Verletzte bei Auffahrunfall

Drei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 22.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn ereignet hat. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und musste aufgrund eines entgegenkommenden Schwertransports ausweichen und abbremsen. Dies erkannte die nachfolgende 28 Jahre alte Mini-Lenkerin zu spät und fuhr dem Mercedes wuchtig auf. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuglenker sowie die 26-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße bis etwa 1 Uhr einspurig gesperrt. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Tettnang

Whatsapp-Betrügern aufgesessen

Mehrere tausend Euro hat eine 55-jährige Frau am Montag an unbekannte Betrüger überwiesen. Über "Whatsapp" hatten die Täter ihr Opfer kontaktiert, sich dabei als Tochter der Frau ausgegeben und im weiteren Verlauf um eine dringende Geldüberweisung gebeten. Im Glauben, ihrer Tochter kurzfristig finanziell auszuhelfen, veranlasste sie eine Sofortüberweisung und wurde erst stutzig, als eine weitere Rechnung beglichen werden sollte. Die 55-Jährige kontaktierte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt und erneut vor dieser hinlänglich bekannten Masche warnt. Informationen rund um das Thema Betrug finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Neukirch

Pkw prallt in Lastwagen

Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.15 Uhr auf der Landesstraße 333 bei Neukirch ereignet hat. Ein 67-jähriger VW-Caddy-Fahrer war aus Richtung Tettnang kommend unterwegs und geriet kurz nach Elmenau aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Trotz Brems- und Ausweichmanöver konnte der entgegenkommende Lastwagenfahrer eine Kollision nicht verhindern. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Pkw in den Straßengraben abgewiesen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Lkw-Lenker blieben unverletzt. Der Sachschaden wird am Pkw auf rund 12.000 Euro, am Lastwagen auf über 20.000 Euro beziffert. Um beide Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die L 333 bis etwa 13 Uhr gesperrt werden.

Überlingen

Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen

Auf Fahrzeugteile hatte es ein Dieb abgesehen, der sich zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in der Straße "Zum Degenhardt" an einem geparkten Daimler zu schaffen gemacht hat. Der Unbekannte trenne von der Auspuffanlage den Schalldämpfer und den Katalysator ab und nahm beide Teile mit. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verursacherin zeigt Parkrempler erst Tage später an - Unfallbeteiligter gesucht

Nachdem eine 64-Jährige angibt, am vergangenen Freitag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bahnhofstraße einen grünen Pkw angefahren und danach weggefahren zu sein, sucht die Polizei nach einem Geschädigten. Da die Frau den Unfall erst am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet hat, muss die Unfallverursacherin mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Hinweise zum beschädigten Wagen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Heiligenberg

Kontrolle über Pkw verloren

Unachtsamkeit war am Montag gegen 16.15 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 201. Eine 76-jährige Smart-Fahrerin war von Steigen in Richtung Heiligenberg unterwegs und geriet in einer Linkskurve rechtsseitig ins Bankett. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Seniorin wurde glücklicherweise nicht verletzt, ihr Wagen hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell