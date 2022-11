Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Abfall unberechtigt entsorgt

Ein Unbekannter hat in den vergangenen zwei Wochen unerlaubt ein älteres Well-Dach auf einem Gelände in der Straße "Am Schachen" entsorgt. Unklar ist noch, ob dieses möglicherweise Schadstoffe enthält. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zum Entsorger aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Meßkirch

Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 66-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Heudorf. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Zustellerfahrzeugs wollte rückwärts, von einer Seitenstraße aus, auf die Straße "Storzingen" einfahren. Hierbei übersah er den Zweiradfahrer, der aus Richtung Ortsmitte Heudorf in Richtung Rohrdorf unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung konnte der 66-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Kastenwagen nicht mehr verhindern. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen zu, er wurde durch einen Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Eine leichte verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Bussenstraße / Hohenneuffenstraße ereignet hat. Die 71-jährge Fahrerin eines Ford missachtete beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt einer VW-Lenkerin, die auf der Bussenstraße unterwegs gewesen ist. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich die 33-jährige VW-Fahrerin leicht. Sie wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden durch den Unfall stark beschädigt waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von der Unfallstelle geräumt.

Stetten am kalten Markt

Schuppen mit Solarpaneelen brennt

Zum Brand eines Schuppens, auf dem ein Solarpaneel montiert ist, wurden Feuerwehr und Polizei am Montag gegen 11.15 Uhr in die Straße "Unterer Guldenberg" gerufen. Durch die Löscharbeiten konnte der Brand auf den Schuppen und ein Holzlager begrenzt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro, die Brandursache ist indes noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sigmaringen

Bushäuschen beschädigt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende mutwillig die Wartehäuschen an der Bushaltestelle Leopoldplatz beschädigt. Die Glasscheiben der Bushäuschen sind durch die Beschädigung gesprungen, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen größeren vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Ostrach

Auffahrunfall

Weil eine Ente auf der Fahrbahn unterwegs gewesen ist, hat am Montagabend der 56-jährige Fahrer eines Opel auf der Landstraße zwischen Königseggwald und Unterweiler abgebremst. Der 47 Jahre alte Fahrer eines Kleinlasters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der 56-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste durch einen Rettungsdienst versorgt werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt, beziehungsweise nahe der Unfallstelle abgestellt werden.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag an einem Golf verursacht, der in der Alten Straße abgestellt war. Ein Zeuge hörte gegen 15.15 Uhr einen Knall, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell