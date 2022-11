Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Graffitischmierereien

Eine Kapelle sowie zwei Unterführungen in der Schubertstraße und am Bahnhof wurden am vergangenen Wochenende mit Graffiti beschmiert. Die Täter brachten mehrere Schriftzüge und Symbole an, teilweise mit beleidigendem und bedrohendem Inhalt. Wie hoch der verursachte Schaden an den Gebäuden ist, kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat wegen der Schmierereien Ermittlungen eingeleitet, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten

Betrüger aufgesessen

Wegen angeblicher Viren auf ihrem PC hat sich eine 66 Jahre alte Frau am vergangenen Wochenende mit einem Betrüger eingelassen. Die Frau surfte im Internet, als sich auf ihrem Bildschirm plötzlich ein Pop-Up-Fenster mit einer Warnmeldung öffnete. Angeblich habe Sie Viren auf dem Rechner, Sie solle eine Service-Hotline anrufen. Am anderen Ende der gewählten Telefonleitung brachte ein vermeintlicher Mitarbeiter von Windows die Frau dazu, mehrere TAN-Nummern durchzugeben, da angeblich bereits Geld über ihr Online-Banking-Konto abgebucht wurde und dies so storniert werden könne. Dies tat die Frau. Der Betrüger buchte in der Folge wohl einen Geldbetrag vom Konto der 66-Jährigen ab und forderte sie weiter auf, am nächsten Tag nochmals anzurufen. Als sie dem nachkam, wurde sie am Folgetag aufgefordert, mehrere Google-Play-Karten zu kaufen und die Codes durchzugeben. Auch dies tat die Frau und übermittelte Codes im Wert von mehreren hundert Euro. Erst im Nachgang bekam sie Zweifel und meldete sich bei der Polizei. Wie hoch der insgesamt entstandene finanzielle Schaden für die 66-Jährige ist, steht noch nicht fest. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor ominösen Virenwarnungen. Rufen Sie niemals Rufnummern aus Pop-up-Fehlermeldungen an. Offizielle Fehlermeldungen enthalten üblicherweise keine Rufnummern. Geben Sie keinesfalls private Daten wie Kontodaten und TAN-Nummern an Fremde weiter. Ausführlichere Informationen zu der Betrugsmasche finden Sie auf der Seite der Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Aerger/Faelle/PopUp/artikel.html

Leutkirch

Gartenfigur zerstört

Sachschaden hat ein Unbekannter verursacht, der zwischen Mittwoch und Montag in einer Gartenanlage in der Schillerstraße eine Engelsfigur kaputt gemacht hat. Der Verursacher warf einen Kanister mit übelriechender Flüssigkeit in den Garten und traf die Statue. Die Flüssigkeit lief im Garten nicht aus. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen der Beschädigung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Pkw aufgebrochen

Die Seitenscheibe eines Pkws wurde am Montag gegen 2.30 Uhr im Drosselweg eingeschlagen. Der Täter stahl eine Geldtasche aus der Mittelkonsole des geparkten Audis und flüchtete im Anschluss. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen der Tat, Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Argenbühl

Dreirädriges Motorrad überschlägt sich

Die 16 Jahre alte Fahrerin eines dreirädrigen Motorrads sowie ihre gleichaltrige Mitfahrerin haben sich am Montagmittag auf der B 12 bei einem Verkehrsunfall verletzt. Kurz vor 13 Uhr war die Zweiradlenkerin von Eglofstal nach Isny unterwegs, als sie in einer Haarnadelkurve nach rechts von der Straße abkam. In der steilen Kurve kippte die langsam fahrende Maschine und überschlug sich seitlich. Die beiden jungen Frauen stürzten vom Motorrad. Sie wurden nach dem Unfall vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Bodnegg

Motorradfahrer in Kreisverkehr übersehen

Im Kreisverkehr bei Kofeld hat ein Autofahrer am Montag kurz vor 14 Uhr einen Motorradlenker angefahren. Der 82-jährige Biker befuhr den Kreisverkehr, als ein 41 Jahre alter Nissan-Lenker von Ravensburg kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dabei das Motorrad samt Fahrer übersah. Er touchierte die Maschine des 82-Jährigen zwar nur leicht, dieser stürzte dadurch jedoch und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 2.000 Euro, der Schaden am Nissan dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

Isny

Geräte und Werkzeuge gestohlen

Noch unbekannt ist der Einbrecher, der zwischen Samstag- und Montagmorgen auf dem Marktplatz einen Baucontainer aufgebrochen und mehrere Geräte und Werkzeuge gestohlen hat. Der Täter brach das Schloss des Containers auf und stahl neben einem Stampfer und einer Rüttelplatte auch ein Motorschleifgerät und diverse andere Werkzeuge aus dem Container. Der Wert der gestohlenen Bau- und Vermessungsgeräte dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Isny bittet Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07562/07655-0 zu melden.

