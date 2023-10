Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Pleisweiler-Oberhofen/Silz (ots)

Am gestrigen Tag, den 17.10.2023 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr, wurden mehrere Verkehrskontrollen hinsichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Pleisweiler- Oberhofen am dortigen Kindergarten sowie in Silz in Höhe des Kinderdorfes durchgeführt. Hierbei mussten in Pleisweiler-Oberhofen 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag hierbei bei 54km/h. In Silz wurden sogar 17 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig sanktioniert, die ebenfalls die erlaubten 50km/h zum Teil deutlich überschritten. Hier war der schnellste Verkehrssünder mit 87km/h unterwegs. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Verkehrsteilnehmer sich an die bestehenden Höchstgeschwindigkeiten zu halten, da insbesondere die Kinder noch nicht in der Lage sind, die Gefahren des öffentlichen Straßenverkehres richtig einzuschätzen.

