POL-PDLD: E-Bike entwendet

Landau/Herxheim/Billigheim-Ingenheim (ots) - Gleich fünf Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht wurden am gestrigen Tag bei der Polizeiinspektion Landau erstattet. In der St.-Christophorus-Straße in Herxheim wurde am 15.10.2023 zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein geparkter PKW Ford beschädigt - Schadenshöhe 1500 Euro. In ...

