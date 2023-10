Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - PKW durch Flaschenwurf beschädigt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht (15.10. - 16.10.2023) warfen unbekannte Täter in Landau in der Grobsbachstraße eine Glasflasche auf die Heckscheibe eines PKW Renault. Die Heckscheibe ging hierdurch zu Bruch. Die Glasflasche konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Eine kriminaltechnische Untersuchung der Flasche wurde veranlasst und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

