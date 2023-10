Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frau unsittlich berührt - Zeugen gesucht

Essingen (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 61-jährige Frau am Samstag, den 14.10.2023, auf einem Wirtschaftsweg zwischen Hochstadt und Kleinfischlingen, sucht die Polizei nach Zeugen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge ging die Geschädigte gegen 17:00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Essingen spazieren, als sie, in Höhe der sogenannten "Liebesinsel", von einem männlichen Fahrradfahrer angesprochen wurde. Im Verlaufe des Gesprächs umklammerte der Mann die Geschädigte plötzlich und berührte sie unsittlich. Die Geschädigte setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter von ihr abließ und mit seinem Fahrrad in Richtung Kleinfischlingen flüchtete.

Von dem Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: -Männlich, ca. 50 Jahre alt, helle Haut, normale Statur, sprach mit osteuropäischen Akzent -Er war bekleidet mit einer blauen ärmellosen Weste -Er soll ein helles Damenrad mit Gepäckträger mitgeführt haben. Auf dem Gepäckträger war eine Box oder etwas Ähnliches angebracht.

Die Kriminalpolizei in Landau hat die Ermittlungen übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell