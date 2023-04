Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Eichsfeld (ots)

Der Fahrer eines PKW Ford befuhr am Samstag, dem 01.04.2023 gegen 22:45 Uhr die Landstraße 2023 von Wachstedt in Richtung Großbartloff. Am Abzweig nach Effelder läuft, von links kommend ein Wildschwein auf die Fahrbahn und stößt mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Das Wildschwein flüchtet in den angrenzenden Wald

