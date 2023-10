POL-PDLD: Bagger auf Baustelle beschädigt

Wörth (ots) - Am Sonntag, den 15.10.2023 gegen 19:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Drosselweg in Wörth am Rhein ein. Durch eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gelangten die Einbrecher ins Innere des Wohnobjekts. Ersten Ermittlungen zufolge dürften Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen übernommen. ...

